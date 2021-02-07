«В салоне зажало женщину»: микроавтобус и фура столкнулись в Новосибирске

У микроавтобуса разбита передняя часть. Фото: скриншот из видео.

Сегодня ночью 7 февраля на Бердском шоссе микроавтобус столкнулся с фурой. На место ЧП тут же выехали спасатели МАСС.

— Микроавтобус «Mazda Bongo» въехал в припаркованную на обочине фуру марки «Volvo». В результате удара, пострадали водитель и пассажирка микроавтобуса. На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей, — сообщают спасатели МАСС в группе «Спасатели МАСС (16+)».

Когда они приехали на место ДТП, то выяснили, что в салоне микроавтобуса зажало женщину. Она находилась на переднем сидении. Спасателям удалось освободить «заложницу» и они тут же вызвали скорую помощь.

— Она была деблокирована из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, уложена на носилки и передана бригаде врачей скорой медицинской помощи, — говорят спасатели.

Напомним, что 6 февраля под Новосибирском иномарка сбила 40-летнего мужчину. Сибиряк скончался на месте.

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