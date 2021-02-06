«Шел прямо по трассе»: под Новосибирском иномарка насмерть сбила мужчину

Вечером 6 февраля под Новосибирском произошло ДТП со смертельным исходом. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Вечером 6 февраля под Новосибирском произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель иномарки сбил мужчину, который шел прямо по трассе.

— Около семи часов вечера 49-летний мужчина на автомобиле «Тойота» ехал по трассе со стороны рабочего поселка Чистоозерное в сторону города Купино. Однако не доезжая один километр до Купино, он сбил пешехода, который в темной одежде без светоотражающих элементов шел прямо по центру проезжей части в попутном машине направлении, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

От полученных травм пешеход — мужчина около 40-лет на вид — скончался. На месте работали сотрудники полиции, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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