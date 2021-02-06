В Новосибирске двухлетний мальчик утонул в бассейне в сауне

В Новосибирске двухлетний ребенок утонул в бассейне в сауне. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске двухлетний ребенок утонул в сауне, его родители отдыхали рядом. Трагедия произошла в пятницу, 5 февраля, в Октябрьском районе города.

— В одной из саун двухлетний мальчик утонул в бассейне. Пришел он туда с родителями на день рождения к родственнику, сама семья не местная - с Алтая,— рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в обстоятельствах гибели мальчика будут разбираться силовики.

Старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин прокомментировал КП-Новосибирск, что прокуратура проводит проверку после этого ЧП. Известно, что семья характеризовалась хорошо, как неблагополучная на учете не состояла.

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