В новосибирский медуниверситет пришло письмо с угрозами о минировании

Взрывчатки в университете не обнаружили. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В медицинский госуниверситет в Новосибирске пришло сообщение о минировании здания. Руководство вуза вызвало сотрудников спецслужб, но не стало проводить эвакуацию. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Сообщение пришло на почту ректора НГМУ утром 3 февраля. В нем говорилось, что главный корпус вуза будет заминирован в один из дней с 1 по 7 февраля. Здание обследовано кинологом со служебно-розыскной собакой. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация не производилась, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Сейчас дело расследуется.

Напомним, в ноябре 2020 года женщина «заминировала» по электронной почте СИЗО-1 в Новосибирске. Сибирячку задержала полиция.

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