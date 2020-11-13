«Бегите, если хотите жить»: женщина «заминировала» новосибирское СИЗО по электронной почте

Полиция нашла женщину, «заминировавшую» СИЗО № 1 в Новосибирске. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Полиция нашла женщину, «заминировавшую» СИЗО № 1 в Новосибирске. Напомним, инцидент произошел днем 12 ноября, в учреждение поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве, сотрудники СИЗО были эвакуированы. Место осмотрели спецслужбы, однако никакого взрывного устройства, в итоге, обнаружено не было.

— Письмо с предупреждением о минировании пришло на электронную почту учреждения около 11:30. В нем говорилось: «Бомба скоро сработает, бегите, если хотите жить». Из здания эвакуировали 120 человек. После осмотра здания взрывного устройства обнаружено не было. Позже правоохранители установили личность отправителя — им оказалась 34-летняя жительница Новосибирска. Ранее судима женщина не была, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Сибирячка была задержана и взята под стражу. У нее дома провели обыск и забрали сотовый телефон. Расследование продолжается.

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