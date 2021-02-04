В Новосибирске педофил надругался над 7-летней школьницей

Новосибирец сообщил в полицию о том, что над его 7-летней дочерью надругался незнакомец на улице. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирец сообщил в полицию о том, что над его 7-летней дочерью надругался незнакомец на улице. Произошло ЧП 3 февраля, в Ленинском районе города.

— 39-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что днем 3 февраля, между двумя домами на улице 9 Гвардейской Дивизии, неизвестный мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении его 7-летней дочери, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Правоохранители проводят проверку по данному факту. Разбираться в случившемся будут также следователи.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о еще одном ЧП, произошедшем 2 января этого года. В доме на улице Петухова двое мужчин растлили 11-летнюю девочку и 23-летнюю девушку, инвалида детства. Об этом заявила в полицию пенсионерка, которой пострадавшие приходятся правнучкой и внучкой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске двое мужчин надругались над 11-летней школьницей и девушкой-инвалидом

Родственница пострадавших обратилась в полицию (подробнее).