В Новосибирске сразу после Нового года случилось ЧП. Как стало известно КП-Новосибирск, 2 января в доме на улице Петухова двое мужчин растлили 11-летнюю девочку и 23-летнюю девушку, инвалида детства. Об этом заявила в полицию пенсионерка, которой пострадавшие приходятся правнучкой и внучкой.— 17 января поступило заявление от 75-летней женщины. В нем сказано, что двое граждан, мужчины 29 и 37 лет, совершили действия сексуального характера в отношении ее правнучки и внучки, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.Напомним, перед Новым годом в Новосибирске 42-летний мужчина изнасиловал и ограбил 91-летнюю пенсионерку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод Новосибирском грабитель изнасиловал 91-летнюю пенсионеркуИ украл у пожилой женщины 4 бутылки алкоголя и мобильный телефон (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru