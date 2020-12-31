ЧП произошло накануне Нового года- 29 декабря - в селе Березовка Новосибирской области. Как стало известно КП-Новосибирск, около двух часов ночи грабитель разбил окно в одном из домов на улице Блекотова и проник в помещение.- В это время дома находилась 91-летняя пенсионерка: преступник изнасиловал пожилую женщину, - сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - После этого он украл у пенсионерки 4 бутылки алкоголя и мобильный телефон - ущерб составил 7 тысяч рублей.Вскоре нападавшего вычислили: им оказался 42-летний местный житель, который уже ранее был судимза кражу. У него изъяли часть украденного у пенсионерки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела об изнасиловании.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru