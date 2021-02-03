Министерство образования проверило школу под Новосибирском, где 10-летнего мальчика толпой избили одноклассники

Мальчика избили одноклассники. Фото: Личный архив героев

В областном министерстве образования прокомментировали инцидент со школьником из Бердска, которого 21 января толпой избили одноклассники и сняли это на телефон. Напомним, мама пострадавшего ребенка уверяла, что ее сына в учебном учреждении и до этого травили, однако никаких мер предпринято не было. После случая с избиением ребенка, в дело вмешался следственный комитет.

— В школу выезжала рабочая группа министерства образования Новосибирской области с участием специалистов управления образования, комиссии по делам несовершеннолетних города Бердска, — пояснили КП-Новосибирск в министерстве образования Новосибирской области. — Группой были проведены беседы с родителями пострадавшего обучающегося, с администрацией, классным руководителем, социальным педагогов школы № 5, а также изучены документы. Школа, в свою очередь, проинформировала о случившемся ПДН, КДН, родителей учеников, участников драки, провела беседы с участниками конфликта и со всеми учениками в классе, а также провела родительское собрание, посвященное этому вопросу.

В настоящее время, с согласия родителей, ребенку оказывают психологическую помощь специалисты МБОУ ДО «Перспектива». Кроме того, с 1 января мальчик учится в другой школе. Ситуация находится на контроле министерства образования.

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