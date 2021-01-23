«Сына в слезах привела домой какая-то женщина»: под Новосибирском школьники толпой избили одноклассника и сняли это на телефон

Четвероклассник бердской школы №5 оказался после уроков в кабинете у врача. Фото: Личный архив героев

Четвероклассник бердской школы №5 оказался после уроков в кабинете у врача. В четверг, 21 января, когда занятия закончились, его поймала компания одноклассников: один мальчик кинулся его избивать, а другие дети снимали все на видео и подзадоривали хулигана. Мама пострадавшего ребенка утверждает, что и до этого случая жизнь ее сына в школе была не сладкой.

— Мы переехали в Бердск совсем недавно, сын ходит в эту школу только четыре недели. Но уже за это время я стала замечать, что не все у него в новом коллективе идет гладко. У Сережи ухудшилась успеваемость, он не хотел идти в школу. С занятий он порой возвращался то в изрисованной чернилами рубашке, то с оторванными пуговицами на жилетке, то с испорченным рюкзаком. Когда я пыталась поговорить об этом с классным руководителем, то получала в ответ реплику о том, что их класс хороший и такого у них происходить не может. Стало быть, мой сын врет, — рассказала КП-Новосибирс Елена, мама пострадавшего мальчика. — И вот, в один день это дошло уже до настоящего избиения.

По словам сибирячки, о произошедшем с ее сыном она узнала не сразу. Из школы Сережа должен был вернуться сам — ведь находится она недалеко от дома. Елена в это время была в поликлинике со своим младшим сыном. Но когда женщина вернулась домой, она увидела своего ребенка избитым и в слезах.

— Он даже не хотел мне сразу признаваться, что случилось. Соседка мне уже пояснила, что к чему, потому что видела, как Сережа пришел домой. Оказывается, когда его там избивал одноклассник на глазах у еще семерых детей, причем как мальчиков, так и девочек, все люди проходили мимо, но одна женщина все же решила вмешаться. Собственно, она и остановила этот кошмар и даже отвела моего сына домой. Мы бы, на самом деле, очень хотели связаться с ней, чтобы искренне поблагодарить за неравнодушие, — пояснила Елена.

Мать мальчика сняла с сына побои и написала заявление в полицию. Еще Елена собирается обратиться с жалобой в областное министерство образования. По словам женщины, в школе о случившемся тоже знают. Однако, судя по всему, по-настоящему решать проблему не намерены:

— У нас в школе сегодня был по этому поводу родительское собрание. Но толку от него, если честно, не очень много. Администрация и директор говорит, что с педагогами все произошедшее они обсудили и решительно не понимают, зачем я пошла в полицию. А родители тех детей, которые участвовали в избиении моего сына, и вовсе поделились на два лагеря: были те, кто извинился за своего ребенка и пообещал принять меры, а были и те, кто уверял, что мой сын сам виноват в случившемся, да и вообще, ничего особо страшного не произошло. Якобы, они же дети, чего с них спросишь, — говорит Елена.

Сейчас Сережа находится дома на больничном — у него порвана губа, синяки на висках и груди. Потом родители планируют перевести его учиться в другую школу. А ситуацией, тем временем, заинтересовался уже областной следственный комитет:

— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Получить оперативно комментарий насчет случившегося от министерства образования Новосибирской области нам не удалось. КП-Новосибирск направила в региональный минобр запрос, чтобы разобраться в данной ситуации.

Мы также попросили психоаналитика Константина Зубахина рассказать, что же может стать причиной такой детской жестокости, и как себя в таких ситуациях стоит вести родителям и учителям:

— Вообще, ошибочно считать, что такие вот случаи — это явление современности. Травля во всех ее проявлениях была всегда, в том числе и в школах. Просто раньше этим ситуациям не уделяли так много внимания, их не предавали огласке. Многие родители даже могли не знать, что с их ребенком в школе происходят такие вещи. Сейчас же все на виду, — пояснил КП-Новосибирск Константин Зубахин. — Травля — это просто результат того, что имеющееся в группе напряжение, которое характерно для таких коллективов, не находит выхода. И тогда появляется некий громоотвод. Как правило, объектами травли становятся дети, не способные себя защитить и дать отпор обидчику. Конечно же, в таких четко организованных группах, как класс в школе, важную роль в разрешении такого конфликта может сыграть взрослый человек, который должен активно участвовать в жизни детей и являться для них авторитетом. Увы, сейчас воспитательной функции в школах уделяется мало внимания, хотя на самом деле — это очень важно. Чтобы взрослый — учитель — мог доступно объяснять детям, как можно выстраивать в этом новом для них школьном мире взаимоотношения друг с другом. Потому что сами дети на это еще не способны. К примеру, педагог может разыграть с учениками несколько сценок с разными сценариями поведения, которые помогут им увидеть, что из ситуаций, даже крайне неприятных, можно выходить по-разному. Родителям, разумеется, тоже стоит больше времени уделять общению со своими детьми. И не просто учить «давать обидчику сразу в нос», а разбирать проблемы ребенка и его чувства по этому поводу.

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