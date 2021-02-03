Новосибирец на иномарке сбил возле пятиэтажки 28-летнюю девушку — сибирячка попала в больницу

Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Днем в среду, 3 февраля, случилось ДТП, в котором пострадала 28-летняя девушка. Произошло это возле дома № 8 на улице Блюхера. Сибирячка припарковала рядом свой автомобиль и вышла из него — в это время ее сбил другой автомобиль.

— В 9.00 62-летний водитель ехал на автомобиле «Ford Focus» по улице Блюхера, не справился с управлением и столкнулся с припаркованными автомобилями «Hyundai Solaris» и «Toyota Prius». В результате ДТП пострадала 28-летняя девушка-водитель «Hyundai Solaris», которая выходила из своего автомобиля. Ее увезли в больницу с травмами левой руки и левой ноги, а также с оскольчатыми травмами лица, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Напомним, ранее в Новосибирске «ГАЗель» сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок попал в тяжелом состоянии в больницу.

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