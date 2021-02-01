В Новосибирске 10-летнего мальчика сбил грузовик — ребенок попал в больницу

ДТП случилось в Железнодорожном районе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Днем в понедельник, 1 февраля, «ГАЗель» сбила на пешеходном переходе мальчика. Об этом рассказали в ГИБДД по городу.

— Все произошло в 16:50. 41-летний водитель ехал на грузовой «ГАЗели» в сторону улицы Порт-Артурская по улице Титова и возле дома 232/1 наехал на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу без светофора. Мальчик получил множественные травмы, его в тяжелом состоянии доставили в больницу, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Сейчас на месте работает экипаж ДПС, уточняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 31 января во дворе по улице Владимировской «Тойота» сбила 18-летнего парня. Водитель иномарки сбил с места ДТП.

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