В Новосибирске водитель иномарки сбил во дворе 18-летнего парня и сбежал

ДТП случилось у дома №21 по улице Владиморовской. Фото: ГИБДД Новосибирской области.
В воскресенье, 31 января, в 21:40 под колеса иномарки Toyota Allion у дома №21 по улице Владиморовской попал в аварию 18-летний парень.
- Автомобиль ехал улице Саратовская в сторону улица Владимирская и сбил пешехода, который находился во дворе дома, - рассказали в ГИБДД Новосибирской области. - После случившегося водитель скрылся с места аварии.
18-летнего парня с травмой правой ноги был доставили в больницу, а виновника аварии ищет полиция. Водителю, скрывшегося с места ДТП, грозит арест на срок до пятнадцати дней.
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