«Загорелась обшивка»: в новосибирском бизнес-центре вспыхнула сауна

Пожар произошел на улице Фрунзе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Утром в среду, 3 февраля, в бизнес-центре «Высота» на улице Фрунзе загорелась сауна. Дым, идущий от здания, заметили очевидцы.

В ГУ МЧС по области уточнили, что произошло.

К месту подъехали пожарные машины. Фото: Алексей Франц.

— Пожарные выехали на место в 10:25. Горела деревянная обшивка парной в сауне, сработала сигнализация. Полностью огонь ликвидировали в 10:44. По оперативной информации, пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сейчас устанавливаются причины пожара и сколько человек было внутри сауны в момент возгорания.

Напомним, 30 января в Новосибирске загорелся потолок в торговом центре «Виктория». До приезда пожарных успели эвакуироваться 18 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в торговом центре «Виктория» 30 января 2021 года в Новосибирске: спасатели назвали причину ЧП

Пожар в торговом центре «Виктория» 30 января 2021 года в Новосибирске: из здания эвакуировались 18 человек (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru