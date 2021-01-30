Пожар в торговом центре «Виктория» 30 января 2021 года в Новосибирске: спасатели назвали причину ЧП

На место прибыли пожарные. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пожар в торговом центре «Виктория» 30 января 2021 года в Новосибирске: внутри здания загорелся потолок. На улицу эвакуировались посетители и персонал.

На место прибыли пожарные. В ГУ МЧС по области уточнили, что произошло.

Персоналу ТЦ удалось потушить огонь на потолке самостоятельно. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— В 11:12 сработала автоматическая пожарная сигнализация в одноэтажном торговом центре. Внутри помещений было небольшое задымление. Предположительно, из-за короткого замыкания загорелся потолок. Работники центра сами потушили огонь до прибытия пожарных подразделений. Сотрудники МЧС России проверили здание на наличие горения и скрытых очагов, ничего не обнаружено. Из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек, никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области

Дознаватели МЧС выясняют, из-за чего в торговом центре загорелся потолок.

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