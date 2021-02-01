В новосибирском перинатальном центре врачи приняли первые роды: на свет появилась девочка Виктория

Новый областной перинатальный центр открыл свои двери 1 февраля.

1 февраля в Новосибирске на улице Немировича-Данченко заработал новый областной перинатальный центр. В этот же день врачи приняли первые роды — на свет появилась малышка Виктория.

— Малышка появилась на свет около 10:30 утра, ее матери сделали кесарево сечение. Рост новорожденной — 53 сантиметра, а вес – 4,22 килограмма. Операцию делал акушер-гинеколог, профессор Игорь Маринкин, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе областного минздрава.

Напомним, новый областной перинатальный центр начали строить в 2013 году. Спустя год стройку остановили: возникла проблема с деньгами. Работу возобновили в 2019 году. В конце 2020 года в перинатальном центре планировали открыть ковид ный госпиталь на 220 коек, но позже отказались от этой идеи.

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