Больницы переполнены: новосибирцев с коронавирусом могут разместить в новом перинатальном центре

Больных коронавирусом могут разместить в новом перинатальном центре. Фото: архив КП

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании сообщил о том, что новый перинатальный центр возможно станет ковид-центром на 220 коек.

— Ситуация достаточно сложная, масштаб второй осенней волны коронавируса в Новосибирской области больше, чем мы переживали весной, система здравоохранения региона работает с большой нагрузкой. Минздраву и минстрою региона дано поручение после введения в эксплуатацию нового здания перинатального центра держать его в резерве как потенциальный ковид-центр, — подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, количество заболевших коронавирусом с каждым днем растет. Об этом говорят данные оперштаба регионального правительства. За последние сутки инфекцию обнаружили у 186 человек. С начала вспышки ковидом заболели 15506. По последней информации, от коронавируса умерли 542 пациента. В основном это пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Травников рассказал, как Новосибирская область будет бороться с коронавирусом во время осенней вспышки.

Глава региона уверен, что строгое следование правилам может помочь предотвратить распространение инфекции. (подробнее)