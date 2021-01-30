«Мы ехали с похорон»: в Новосибирске таксистка выгнала пассажиров, решив, что они пьяные

Таксистка грубо высказывалась в сторону пассажирок. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске между таксисткой и пассажиркой случилась ссора, которая попала на видео. Как видно из ролика, в салон такси сели две пассажирки, у одной из них был напиток в жестяной банке. Женщину-водителя это возмутило: она решила, что девушка пила пиво, и потребовала, чтобы та вышла из машины.

— Мы едем с похорон, а эта девушка нас высаживает за то, что я якобы пью пиво. А в банке на самом деле тоник безалкогольный. Сняли деньги за такси, — рассказала за кадром пассажирка, которая сняла все на телефон.

— Я понимаю, что похороны, но я тут причем? Я не в состоянии везти буйных пассажиров. Вы пробовали хоть раз открывать тоник в автобусе? Вас бы так же высадили из автобуса! — ответила им таксистка. В ролик попали ее слова с угрозами «посадить» пассажирок.

По словам автора видео, водительница кидалась на них. В конце конце она высадила обеих девушек на оживленной трассе.

Напомним, 14 января в Новосибирске произошел конфликт между пассажирами, которые не поделили салон такси. Их ссора закончилась дракой.

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