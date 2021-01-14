В Новосибирске в ночь на 14 января пассажиры не поделили такси, конфликт закончился дракой и вызовом скорой. Инцидент снял на мобильный телефон один из участников разборок. «Комсомолка» нашла пострадавшую девушку, она рассказала подробности.«МЫ ВЫХОДИМ, А ОН УЖЕ В МАШИНЕ»Вечером Аня* вместе со своим парнем и друзьями отдыхала в одном из баров в центре Новосибирска. Сидели до самого закрытия, а когда часы пробили полночь, ребята решили поехать домой и продолжить веселье там. Аня вызвала машину через приложение.— Я регулярно пользуюсь услугами такси. Никогда проблем не было. Водитель принял наш заказ и параллельно завершал другой. Ему надо было высадить пассажира буквально через два дома от нашего адреса, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая.По словам девушки, компания вышла на улицу, когда водитель нажал на кнопку «Ожидаю». Открыв дверь машины, ребята увидели, что на заднем сиденье находится человек. Он почему-то не вышел в пункте своего назначения. Возможно, таксист и не собирался его довозить — решил, что тот пройдет расстояние в пару домов пешком.— Там сидел мужчина. Он вышел и спросил у нас: «А еще какие-нибудь заведения работают?» Мы ответили, что нет (из-за коронавируса все бары и рестораны работают до полуночи. — Ред.). Тогда он снова сел в машину и отказался выходить. Мужчина был пьян, — утверждает девушка.«РЕБЯТА, У НЕГО НОЖ»Компания попросила мужчину выйти из машины. Тот отказался. В итоге решали, чье же все-таки такси, силой.— Это пассажир неадекватно и агрессивно себя вел. Бросился и на меня, ударил кулаком в грудь. У меня перехватило дыхание, я упала на спину. Тут я услышала крик одного из друзей: «У него нож». Мой молодой человек пытался успокоить пассажира, но тоже получил по лицу. Теперь у него синяк под глазом и разбита губа, еще у одного парня порезаны пальцы, — продолжает Анна.В итоге разборки за машину закончились вызовом полиции и скорой.— Меня увезли в больницу. Серьезных травм не было, поэтому отпустили. Сегодня поедем снимать побои. У меня синяков нет, но до сих пор болит спина после падения. Надеюсь, ничего серьезного, — добавляет Анна.Сибирячка написала заявление в полицию. В региональной пресс-службе МВД это подтвердили.— Конфликт произошел в Железнодорожном районе. Сообщение в полицию поступило 14 января в 0.14. Одной девушке вызывали скорую, потом она самостоятельно приехала в отдел, где уже были ее друзья, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.Сейчас в полиции проводят проверку, пока уголовное дело не возбуждено.* Имя изменено по просьбе героини публикации.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕНовосибирец напал с ножом на пассажиров такси и ранил девушку: это попало на видеоОчевидцы рассказали, что произошло (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru