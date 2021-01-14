В ночь со среды на четверг, 14 января, в Новосибирске мужчина с ножом напал на пассажиров такси. Жуткую разборку на видео сняли очевидцы.— Я с девушкой вызвали такси. Когда машина приехала, в ней уже сидел другой пассажир. В ответ на просьбу освободить такси, он напал с ножом и нанес несколько режущих ударов. На место были вызваны полицейские, — рассказал пассажир такси в группе «Инцидент Новосибирск».Главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова уточнила КП-Новосибирск, какие травмы получила девушка.— Девушка 19 лет с ушибами доставлена в травмпункт 1-й поликлиники, — сообщила Ирина Большакова.В полиции также прокомментировали ситуацию.— В 00:14 14 января в полицию поступило сообщение о конфликте у дома № 16 по улице Вокзальная магистраль. Поссорились пятеро человек: трое мужчин и две девушки. На место выехал экипаж ППС. В отдел полиции сначала было доставлено четыре человека. Одну девушку на «скорой помощи» отвезли в больницу, где ее осмотрели и отпустили, позже она также пришла в отдел полиции. От всех приняты объяснения и заявления. У одного из участников конфликта полицейские изъяли нож. Сейчас проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru