На трассе под Новосибирском погибли два человека: их «Тойота» столкнулась с грузовиком

Авария на трассе произошла поздно вечером. Фото: Сергей ГАПОН

В Тогучинском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП — столкнулись «Тойота» и грузовик «Вольво». Все произошло поздно вечером в пятницу, 29 января. В аварии погибли два человека.

—В 23.30 на 55-м километре автодороги К-19 автомобиль «Тойота Калдина», ехавший со стороны Новосибирска в сторону Ленинск-Кузнецкого, столкнулся с грузовиком «Вольво», который двигался по встречной полосе. В результате ДТП на месте от полученных трав погибли 23-летний водитель и 30-летний пассажир «Тойоты», оба — жители Тогучина, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Напомним, ранее на трассе между Черепаново и Линево тоже столкнулись грузовик и «Тойота». Водитель «Тойоты» чудом спасся — искореженный металл едва не пробил ему голову.

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