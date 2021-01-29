«Ему до смерти оставалось 30 сантиметров»: очевидец рассказал о чудесном спасении сибиряка в страшной аварии

Водителю повезло, что он сидел справа: удар пришелся на левую сторону машины. Фото: стоп-кадр/«Инцидент Барнаул»

В пятницу, 29 января, под Новосибирском в страшном ДТП чудом выжил 47-летний житель Черепаново. Его «Toyota» столкнулась с грузовиком, который, со слов очевидцев, выехал на встречную полосу. От удара иномарка превратилась в груду металлолома, а на водителе почти не царапины.

Автомобилист, который ехал мимо и остановился, чтобы помочь водителю иномарки, рассказал КП-Новосибирск о том, что до смерти мужчине оставалось всего 30 сантиметров — ровно столько искореженный металл не достал до его головы. Со слов сибиряка, выживший мужчина сильно сокрушался о разбитой машине и только чуть позже осознал, что родился в рубашке.

— Водитель грузовика уснул за рулем, машина стала не управляемой и выехала на встречную полосу. Там в это время ехала Тойота. Грузовик въехал иномарке в левую сторону. Водителю повезло, что у него руль справа. Грузовик буквально размазал легковушку по асфальту. Было ощущение, будто на машине бульдозер раза два развернулся — все смято в лепешку — рассказал КП-Новосибирск очевидец. — Водителю выжил, он был один в салоне, если б с ним ехали пассажиры, то точно трагедии не избежать. Он отделался шоком и небольшой травмой периферических сосудов на голове. Я перебинтовал его. Удар был такой силы, что аптечку выкинуло из салона и отбросило далеко в сугроб. Снега было по пояс, я полз, чтобы достать ее.

О себе очевидец рассказал, что живет в Новосибирской области, возит в Новосибирск грузы.

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