В Новосибирске девятиклассница пыталась покончить с собой: ее увезли на «скорой» из школы

16-летней школьнице стало плохо на занятиях. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске девятиклассница пыталась покончить с собой. Все произошло днем 27 января. Девушке стало плохо на занятиях в школе. Подростка увезли в больницу на "скорой помощи".

— 16-летнюю девушку госпитализировали в детскую клиническую больницу № 1. На учете в ПДН она не состоит, наблюдается у психиатра, — рассказал КП-Новосибирск источник из правоохранительных органов.

Напомним, 26 января в Новосибирске произошла похожая история: другая 16-летняя школьница покончила с собой, когда была дома. Врачи не успели ее спасти.

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