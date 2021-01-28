В Новосибирске девятиклассница пыталась покончить с собой: ее увезли на «скорой» из школы

16-летней школьнице стало плохо на занятиях.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Новосибирске девятиклассница пыталась покончить с собой. Все произошло днем 27 января. Девушке стало плохо на занятиях в школе. Подростка увезли в больницу на "скорой помощи".
— 16-летнюю девушку госпитализировали в детскую клиническую больницу № 1. На учете в ПДН она не состоит, наблюдается у психиатра, — рассказал КП-Новосибирск источник из правоохранительных органов.
Напомним, 26 января в Новосибирске произошла похожая история: другая 16-летняя школьница покончила с собой, когда была дома. Врачи не успели ее спасти.
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