В Новосибирске покончила с собой 16-летняя школьница

В Новосибирске школьница покончила с собой.
Фото: Никита МАНЬКО
В Железнодорожном районе Новосибирска в доме на улице Нарымской покончила с собой 16-летняя школьница. Врачи не успели ее спасти. Когда медики прибыли на место происшествия, они констатировали смерть ребенка.
— Это произошло 21 января около 17.00. Девочка училась в 10 классе. По предварительной информации, это не первая ее попытка суицида. Школьница наблюдалась у психиатра в частной клинике, — рассказал КП-Новосибирск источник.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в больнице умер подросток, который пытался свести счеты с жизнью. Известно, что накануне трагедии он поссорился с родителями. Врачи боролись за его жизнь, но спустя некоторое время подросток умер в больнице.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новосибирский школьник, который пытался покончить с собой после ссоры с родителями, умер в больнице.
Врачи реанимации несколько дней боролись за его жизнь, но спасти не смогли. (подробнее)