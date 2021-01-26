В Новосибирске покончила с собой 16-летняя школьница

В Новосибирске школьница покончила с собой. Фото: Никита МАНЬКО

В Железнодорожном районе Новосибирска в доме на улице Нарымской покончила с собой 16-летняя школьница. Врачи не успели ее спасти. Когда медики прибыли на место происшествия, они констатировали смерть ребенка.

— Это произошло 21 января около 17.00. Девочка училась в 10 классе. По предварительной информации, это не первая ее попытка суицида. Школьница наблюдалась у психиатра в частной клинике, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в больнице умер подросток, который пытался свести счеты с жизнью. Известно, что накануне трагедии он поссорился с родителями. Врачи боролись за его жизнь, но спустя некоторое время подросток умер в больнице.

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