В новосибирской больнице скончался 14-летний мальчик. Он был госпитализирован в реанимацию после попытки суицида 17 января. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Известно, что до того, как наложить на себя руки, школьник поссорился с родителями.— Мальчик учился в 8 классе. На учете в ПДН он не состоял. Известно, что ранее он говорил о желании уйти из жизни, — рассказал КП-Новосибирск источник.Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Кольцово в квартире нашли мертвую четвероклассницу. Когда мама вошла в квартиру, дочка лежала у шведской стенки. По предварительной информации, девочка покончила с собой.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПроиграла в компьютерную игру или поскользнулась? В Новосибирске нашли тело четвероклассницы.Мама девочки в ту ночь была в гостях, а старший брат — у соседей. (подробнее)