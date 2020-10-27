В Кольцово четвероклассница проиграла в компьютерную игру и покончила с собой

По предварительной информации, девочка покончила с собой. Фото: соцсети

Наукоград Кольцово, что под Новосибирском потрясла жуткая история: в доме №95 обнаружили мертвую четвероклассницу. Тело нашла мама. Когда она вошла в квартиру, дочка лежала у шведской стенки. По предварительной информации, девочка покончила с собой.

Трагедия произошла в ночь с 24 на 25 октября: девочка закрылась в квартире, мама не могла попасть внутрь.

— Дверь открыла спецслужба. Женщина обнаружила дочку в своей комнате. Она была мертва. Предсмертной записки рядом не было, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Школьница осталась одна дома, когда случилась трагедия. Фото: соцсети

Мама девочки и близкие с журналистами после случившегося не в силах общаться:

— Мы сейчас все очень потрясены, — лишь сказала КП-Новосибирск родственница ребенка.

Известно, что раньше девочка никогда не говорила о самоубийстве. В школе у нее конфликтов не было, училась нормально. По одной из версий причиной трагедии могли стать компьютерные игры: якобы девочка не добрала баллы в игре и сильно расстроилась. Об этом поговаривают в школе.

Причиной трагедии могли стать компьютерные игры.

— В компьютерных играх баллы не добрала и все: нет дитя….- обсуждают трагедию педагоги.

Есть еще одна версия, что произошедшее вовсе не суицид, а несчастный случай. За несколько секунд до гибели девочка вела прямой эфир в соцсети со шведской стенки и внезапно поскользнулась. Так это или нет, теперь предстоит разобраться следствию.

В СК по Новосибирской области случившуюся трагедию комментируют кратко:

— Следственными органами СК России по Новосибирской области устанавливаются все обстоятельства смерти 10-летней девочки, тело которой было обнаружено в Кольцова 25 октября 2020 года, — сообщили в ведомстве.

Пока остаются невыясненным возбудили ли уголовное дело и если возбудили то по какой статье, или пока проводится доследственная проверка.

ЗВОНОК УПОЛНОМОЧЕННОЙ

Мама не смогла попасть в квартиру

— В ту роковую ночь четвероклассница была дома одна. Мама ушла в гости, а брат был у соседей. Когда мама вернулась из гостей, она не смогла попасть в квартиру. В итоге женщина забрала старшего сына от соседей и ушла, — сообщила КП-Новосибирск уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. — Где она переночевала, пока неизвестно. Утром женщина снова пришла домой и снова не смогла попасть внутрь. Тогда она вызвала спецслужбу, чтобы вскрыли дверь. Когда женщина попал в квартиру картина которая предстала перед ее глазами ужаснула маму.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Ей нужно было внимание

— 4 класс, значит ребенку 10-11 лет. Это подростковый возраст со своими страданиями и переживаниями.Если она и прямой эфир еще вела, то значит ей нужно было внимание общественности, оценки, осуждения. Видимо, для нее был важен взгляд других людей, — считает психолог Константин Зубахин.

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