Стало известно, что случилось с девочкой, которую нашли с переломами под окнами высотки в Новосибирске

Девочку с множественными переломами госпитализировали в больницу. Фото: Никита МАНЬКО

Утром 28 января под окнами дома на улице Толстого в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили 13-летнюю девочку. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Стала известна причина, по которой школьница могла оказаться под окнами высотки.

— У девочки наблюдаются признаки лунатизма. Сейчас с семьей работают психологи и психиатры. Школьница на учете нигде не состоит. Семья благополучная, — сообщил КП-Новосибирск источник близкий к следствию.

На месте происшествия работали следователи СКР по Новосибирской области. Проводится доследственная проверка, которая установит обстоятельства случившегося.

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