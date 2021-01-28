В Новосибирске под окнами высотки обнаружили 13-летнюю девочку с переломами

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Утром 28 января под окнами дома на улице Толстого в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили 13-летнюю девочку. Школьницу госпитализировали в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Врачи рассказали о ее состоянии.
— У нее множественные переломы. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации, — рассказал КП-Новосибирск главный врач больницы Ростислав Заблоцкий.
По одной из версий, девочка пыталась покончить с собой. Известно, что в момент трагедии родители школьницы были дома. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
На месте происшествия работали следователи СКР по Новосибирской области.
— По данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко в курсе данной ситуации и держит ее на контроле.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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