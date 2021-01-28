В Новосибирске под окнами высотки обнаружили 13-летнюю девочку с переломами

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Утром 28 января под окнами дома на улице Толстого в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили 13-летнюю девочку. Школьницу госпитализировали в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Врачи рассказали о ее состоянии.

— У нее множественные переломы. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации, — рассказал КП-Новосибирск главный врач больницы Ростислав Заблоцкий.

По одной из версий, девочка пыталась покончить с собой. Известно, что в момент трагедии родители школьницы были дома. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия работали следователи СКР по Новосибирской области.

— По данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко в курсе данной ситуации и держит ее на контроле.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru