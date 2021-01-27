В Новосибирске 84-летняя пенсионерка обварилась в кипятке, когда мылась в ванной

Пенсионерка погибла, когда мылась в душе. Фото: Никита МАНЬКО

В Советском районе Новосибирска в доме №3 на улице Красноуфимская произошел несчастный случай. Пенсионерка погибла, когда принимала душ.

— Женщине было 84 года. Она обварилась в кипятке. Пенсионерка сильно обожгла тело и ноги, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства трагедии предстоит выяснить полицейским. Точную причину смерти пожилой женщину установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что рабочий получил ожог 90% тела во время ремонта теплотрассы. Трагедия произошла на улице Костычева в Ленинском районе. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Он умер в реанимации.

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