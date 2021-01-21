В Новосибирске рабочий, получивший 90% ожогов тела во время ремонта теплотрассы, скончался в реанимации

В реанимации умер 35-летний рабочий, ошпарившийся во время ремонта теплотрассы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирской областной клинической больнице в реанимации скончался 35-летний рабочий, который получил 90% ожогов тела во время ремонта теплотрассы. Врачи констатировали его смерть 20 января. Об этом КП-Новосибирск рассказали в областной больнице.

— К сожалению, мужчина, умер, — прокомментировали КП-Новосибирск в медучреждении.

Эту информацию подтвердили в СГК, где работал новосибирец.

Напомним, трагедия произошла в субботу, 16 января. Во время ремонта теплотрассы прорвало трубу. Кипяток ошпарил рабочего. В причинах произошедшего разбираются следователи. Проводится доследственная проверка.

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