ЧП в Ленинском районе Новосибирска произошло в субботу, 16 января: 35-летний рабочий во время ремонта прорвавшейся трубы на улице Костычева серьезно пострадал - его ошпарило кипятком.- Мужчина получил ожоги 90% тела: его доставили в областную клиническую больницу, - пояснила КП-Новосибирск cтарший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Теперь в причинах произошедшего разбираются следователи:- Проводится доследственная проверка, - продолжают в ведомстве.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru