Отмена рейсов в Новосибирске 24 января 2021 года: какие автобусы не поедут из-за морозов

Рейсы отменены из-за морозов.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Отмена рейсов в Новосибирске 24 января 2021 года будет из-за погодных условий. Автобусы не поедут в другие города из-за сильных морозов. Новосибирский автовокзал предоставил список, по каким маршрутам и откуда люди не смогут уехать.
1. Станция Новосибирск автовокзал-Главный
12:15 Кемерово
12:25 Белово
12:25 Краснозерское
14:30 Барнаул
2. Автостанция «ЖД Вокзал»
11:40 Половинное
11:50 Белово
13:15 Краснозерское
14:05 Кыштовка
15:00 Барнаул
20:40 Кемерово
3.Автостанция «Речной Вокзал»
15:15 Барнаул
4. Автостанция «Толмачево»
19:40 Кемерово
5. Автостанция «Юго-Западная»
11:40 Камень-на-Оби
12:05 Половинное
13:35 Краснозерское
Напомним, что синоптики еще в конце рабочей недели прогнозировали аномальные морозы. Столбики термометров вновь опустятся до отметки -40 градусов.
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