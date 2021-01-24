Отмена рейсов в Новосибирске 24 января 2021 года: какие автобусы не поедут из-за морозов

Рейсы отменены из-за морозов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отмена рейсов в Новосибирске 24 января 2021 года будет из-за погодных условий. Автобусы не поедут в другие города из-за сильных морозов. Новосибирский автовокзал предоставил список, по каким маршрутам и откуда люди не смогут уехать.

1. Станция Новосибирск автовокзал-Главный

12:15 Кемерово

12:25 Белово

12:25 Краснозерское

14:30 Барнаул

2. Автостанция «ЖД Вокзал»

11:40 Половинное

11:50 Белово

13:15 Краснозерское

14:05 Кыштовка

15:00 Барнаул

20:40 Кемерово

3.Автостанция «Речной Вокзал»

15:15 Барнаул

4. Автостанция «Толмачево»

19:40 Кемерово

5. Автостанция «Юго-Западная»

11:40 Камень-на-Оби

12:05 Половинное

13:35 Краснозерское

Напомним, что синоптики еще в конце рабочей недели прогнозировали аномальные морозы. Столбики термометров вновь опустятся до отметки -40 градусов.

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