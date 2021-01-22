Главным прокурором Новосибирска назначили Романа Сивака: что о нем известно, биография

Приказ о назначении подписал генеральный прокурор РФ. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирске назначили главного прокурора Им стал Роман Сивак. Ранее он занимал пост руководителя прокуратуры в Бердске. Там он работал с 2016 года. Приказ о назначении подписал генеральный прокурор России. Об этом стало известно в пятницу, 22 января.

— Роман Сивак родился в 1975 году. Он учился по специальности юриспруденция в двух вузах: в 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы, а в 2009 году — Томский государственный университет. В органах прокуратуры он служит с сентября 2005 года. Ранее он был помощником прокурора Краснозерского района, заместителем прокурора Здвинского района, прокурора Каргатского района, — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Также известно, что Роман Сивак женат и воспитывает сына.

Напомним, Роман Сивак сменил на посту главного прокурора Новосибирска Дениса Ференеца. Он ушел в отставку летом 2020. Вскоре после этого на экс-прокурора возбудили уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. С 25 ноября Денис Ференц находится под арестом. На время следствия он будет находится в СИЗО.

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