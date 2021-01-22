Поиски 43-летней сибирячки, пропавшей после новогоднего корпоратива, завершены

Сибирячку, пропавшую перед Новым годом, нашли. Фото: «Лиза Алерт»

В пятницу, 22 января, в поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили о завершении поиска 43-летней женщины, пропавшей после новогоднего корпоратива. О ее судьбе ничего не было известно с 26 декабря.

— Найдена, погибла. Отряд приносит соболезнования родным и близким погибшей, — сообщили волонтеры.

Подробности гибели сибирячки не раскрывают.

Напомним, женщина пропала 26 декабря, после того, как ушла с корпоратива на работе. Камеры наблюдения зафиксировали, что она вышла из здания, где проходил праздник. Однако, по словам родственников, уже 27 декабря Ирина перестала выходить на связь. Дома женщины тоже не оказалось, а обстановка в квартире говорила о том, что уходила оттуда сибирячка в спешке.

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