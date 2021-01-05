В Новосибирске ищут пропавшую 43-летнюю Ирину Александровну Савельеву. Как пояснили КП-Новосибирск поисковики, женщина пропала 26 декабря, после того, как ушла с корпоратива на работе. Камеры наблюдения зафиксировали, что она вышла из здания, где проходил праздник. Однако, по словам родственников, уже 27 декабря Ирина перестала выходить на связь. Дома женщины тоже не оказалось, а обстановка в квартире говорила о том, что уходила оттуда сибирячка в спешке.— Приметы: рост 162 сантиметра, нормальное телосложение, ярко-рыже крашеные волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — Предположительно, на момент своего исчезновения женщина была одета в серо-зеленую куртку, брюки или юбку, темные ботинки на шнуровке и меховую шапку.Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Ирина или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru