В среду, 20 января, в Заельцовском районе Новосибирска на улице Щорса загорелась пристройка к двухэтажному коттеджу. На пожаре погибла 94-летняя пенсионерка. Из жилого дома самостоятельно эвакуировались четыре человека и ребенок. Они не пострадали.— Около 06:45 в пожарную охрану поступило сообщение от очевидца о возгорании в жилом доме по улице Щорса. Когда пожарные прибыли на место происшествия открытым огнем горели надворные постройки. Установлено, что горела жилая пристройка из шлакоблока к двухэтажному кирпичному жилому дому. Пожарным удалось защитить от огня жилой дом. В жилом помещении пристройки горели домашние вещи и мебель, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.Тело погибшей пенсионерки было обнаружено при разборе завалов.— Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Напомним, 19 января в Новосибирске на пожаре в деревянном строении над гаражом сгорели 4 человека. Как выяснили следователи, люди там жили. Задержан владелец гаража, предоставивший помещение пристройки для проживания. На него заведено уголовное дело.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Там жили человек десять»: пожар в подпольном хостеле на крыше гаража унес жизни четырех человек.Теперь владельцу бокса, который селил туда людей, предстоит разговор со следователями. (подробнее)