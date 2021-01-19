В Новосибирской области охотник выстрелил из карабина в 30-летнего прохожего. Все произошло на глазах брата стрелявшего.— Вечером 16 января возле трассы «Ордынское — Верх-Чик» 37-летний охотник вместе со своим 33-летним братом был в автомобиле. Сидя на пассажирском сидении, он выстрелил из карабина в лису, но в результате попал в другого мужчину, причинив тяжкий вред его здоровью, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.Напомним, ранее в Новосибирской области другой мужчина случайно выстрелил из ружья в своего друга, когда они вместе охотились на зайцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Поскользнулся и упал на ружье»: сибиряк случайно выстрелил в друга во время охоты на зайцевПострадавший мужчина попал в больницу (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru