«Поскользнулся и упал на ружье»: сибиряк случайно выстрелил в друга во время охоты на зайцев

Пострадавший мужчина попал в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сибиряк случайно выстрелил в своего друга из ружья во время охоты на зайцев. Пострадавший мужчина попал в больницу.

— В субботу, 31 октября, двое мужчин 39 и 47 лет отправились на охоту в угодья в Кочковском районе. У одного из мужчин было с собой заряженное дробью гладкоствольное охотничье ружье. Когда сибиряки увидели на земле следы зайца, они начали выслеживать его. Один их мужчин шел первым, а обладатель ружья двигался следом за ним. В какой-то момент вооруженный мужчина поскользнулся на мокром снегу. Падая, он ударился ружьем о землю, из-за чего оно выстрелило в его товарища, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу с огнестрельным ранением дробью. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.

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