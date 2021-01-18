В рабочем поселке Краснообске, который находится возле Новосибирска, дети-юннаты просят гаишников не быть строгими. Те снесли дорожный знак «Осторожно, белки», который школьники поставили около года назад на оживленной трассе. Знак прославился на всю Россию, но только сейчас детям объявили, что он — незаконный.— Мы с ребятами выиграли грант министерства на проект «Кафешки для белочек». На выделенные деньги нам удалось построить 34 кормушки, надземный переход и даже установить два дорожных знака «Осторожно, белки», — рассказала ранее КП-Новосибирск Татьяна Попова, педагог станции юных натуралистов в Краснообске.И вот один из знаков нашли сотрудники ГИБДД и демонтировали.— Да, знак убрали буквально вчера или сегодня, точно не могу сказать. Его, скорее всего, не согласовали. Хотели сделать лучше, а получилось… Дорожные знаки — это отдельная ипостась, которую нужно согласовывать с ГИБДД. Думаю, что это не катастрофично, — поделилась с КП-Новосибирск Елена Дубынина. — А предусмотрен был он для того, чтобы водители снижали скорость на этом участке.В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области «Комсомолке» объяснили, причину из-за чего убрали знак:— В правилах дорожного движения его нет. У нас есть общепринятый знак: «Дикие животные». О белках и речи нигде не идет. Что должен делать водитель, когда видит этот треугольник? Это непонятно, — рассказал КП-Новосибирск Константин Шкабарня, инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.Сейчас юннаты планируют обратиться в местную администрацию и к сотрудникам ГИБДД с просьбой вернуть знак на место.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ«Эти зверьки могли перевернуть вверх дном весь дом»: 85 лет назад в Новосибирск впервые привезли белок-телеутокПушистые рыжики с Алтая обосновались в нашем регионе благодаря ученым. Рассказываем, как они завоевали наши сердца (подробности)Осторожно — белки: в Новосибирске поставили предупреждающий о грызунах знакНовосибирцы думают не только о ежах, но и о белках, живущих рядом (подробности)Новый дорожный знак: для новосибирских ежей сделали пешеходный переходВ Академгородке появился оборудованный пешеходный переход для ежей (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru