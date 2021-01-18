В Калининском районе Новосибирска снег, сошедший с крыши частного дома на улице Тамбовской, придавил хозяина. Инцидент произошел в обед 17 января.Сугроб накрыл мужчину полностью. Он мог задохнуться. Новосибирцу повезло, что рядом были соседи, которые заметили, что произошло и бросились ему на помощь. На кадрах с места происшествия видно, что снег, сошедший с крыши, почти скрыл забор дома. Сам бы мужчина не смог выбраться из плотного сугроба. Новосибирца вовремя откапали соседи. В МАСС рассказали, что мужчина не пострадал, от медицинской помощи отказался. Ранее сообщалось, что мужчины пытался скинуть снег с крыши, но по всей видимости не ожидал, что куча его придавит.— Счищайте снег вовремя. Особую опасность представляют покатые крыши, с которых сугроб может сойти самопроизвольно, от собственной тяжести. Будьте внимательны и аккуратны,Если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, звоните по телефонам: 112, 231-06-49.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовосибирца завалило снегом, когда он пытался почистить крышу дома.Соседи вызвали спасателей и кинулись ему на помощь. (подробнее)