Поиски 42-летнего Игоря Иньшина, пропавшего в СНТ «Строитель» Новосибирского района 13 января завершены. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».— Мужчина найден. Он погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении «Лиза Алерт».Напомним, новосибирец отдыха вместе с друзьями на даче. Когда пришло время ехать домой, знакомые обнаружили, что его нет. Тревогу они не забили, подумав, что он сам добрался до дома. Но когда на следующий день оказалось, что дома его все-таки нет, они вернулись обратно и попытались найти мужчину самостоятельно. После этого они обратились в полицию.Известно, что ранее новосибирец не пропадал.В правоохранительных органах информацию о гибели мужчины, пока не комментируют.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Собрались ехать домой, а его нет»: новосибирцы потеряли 42-летнего друга во время отдыха на даче.В компании тревогу забили не сразу, а только на следующий день после исчезновения мужчины. (подробнее)