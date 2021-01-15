Под Новосибирском в СНТ «Строитель» пропал 42-летний Игорь Иньшин. О его местонахождении ничего неизвестно с 13 января. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».— Мужчина отдыхал в компании друзей. Когда пришло время ехать домой, знакомые обнаружили, что его нет. Тревогу они не забили, подумав, что он сам добрался до дома. Но когда на следующий день оказалось, что дома его все-таки нет, они вернулись обратно и попытались найти мужчину самостоятельно. После этого они обратились в полицию, — рассказала КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.Известно, что ранее новосибирец не пропадал. Кроме того, проблем со здоровьем, требующих контроля приема препаратов или влияющих на память, не было.Приметы мужчины: рост 166 сантиметров, плотного телосложения, светло-русые волосы, очень короткая стрижка, серые глаза.Новосибирец был одет синий пуховки, коричневые ботинки, синие джинсы.Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru