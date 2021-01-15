В Новосибирске с улицы Автогенная 38-летний мужчина украл «Ниссан». Владельцы автомобиля сообщили в полицию о краже. В городе был объявлен план «Перехват». Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирску.— Сообщение поступило 14 января 2021 года в 20 час 55 минут. По камерам видеонаблюдения на дорогах было установлено направление движения автомобиля. Для задержания были направлены ближайшие экипажи ГИБДД. Около 21 часов 00 минут автомобиль заметили в районе МЖК «Восточный». Преследую украденную машину, у дома 39 к.2 по улице Владимира Высоцкого автомобиль врезался в маршрутку. Полицейские задержали мужчину, находившегося за рулем, — сообщили в ведомстве.Новосибирец объяснил, что взяли чужой автомобиль, потому что захотел покататься. В ГИБДД по Новосибирску, пояснили, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения.На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».Ранее КП-Новосибирск писала о том, что полицейские устроили погоню за джипом, который украли в Омске ради поездки в новосибирский зоопарк.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пришлось стрелять по колесам»: появилось видео погони за омичами, угнавшими джип ради поездки с девушкой в зоопарк.Молодые парни проигнорировали требование новосибирских полицейских остановиться и решили скрыться. (подробнее)