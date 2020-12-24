В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности задержания омичей, угнавших дорогой джип ради поездки в зоопарк. Сообщение об угоне было передано всем постам ДПС. Полицейские заметили машину на 1328 километре автодороги «Иртыш» в Чулымском районе. Парень, сидевший за рулем, требование остановиться проигнорировал. Началась погоня.— Водитель наоборот ускорился и продолжил движение в сторону Новосибирска. Уходя от преследования, нарушитель несколько раз съезжал с дороги, возвращался обратно, выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации. Поэтому для того, чтобы остановить автомобиль, полицейские применили табельное оружие. Автоинспектор четыре раза выстрелил по задним колесам преследуемой машины. Несмотря на повреждение колеса, водитель не останавливался. Он съехал с трассы в поле, где проехал еще около 4 километров, — рассказали подробности в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.Молодые парни попытались сбежать, но их догнали и задержали полицейские. Вместе с ними была 18-летняя девушка. Как ранее сообщала омская полиция, молодые парни угнали автомобиль, чтобы свозить ее в новосибирский зоопарк.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Убегали по сугробам»: омичи украли «Land Cruiser», чтобы свозить девушку в новосибирский зоопарк.Полицейские задержали компанию на трассе. (подробнее)