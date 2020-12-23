«Убегали по сугробам»: омичи украли «Land Cruiser», чтобы свозить девушку в новосибирский зоопарк

Сотрудники ДПС задержали омичей, укравших дорогой джип для поездки в новосибирский зоопарк. Фото: Алексей ФОКИН

Двое омичей украли «Land Cruiser» и 150 тысяч рублей у мужчины. Молодые парни работали у него в коттедже. Полицейские передали информацию об иномарке всем постам ДПС в том числе и соседнего региона. Это произошло 22 декабря.

— Машину заметили на трассе «Новосибирск-Омск». Требование остановиться компания проигнорировала. Началась погоня. Автомобиль съехал в кювет и какое-то время двигался по сугробам, но вскоре заглох. И из салона без верхней одежды выбежали двое. Скрыться им не удалось. Вместе с ними была 18-летняя девушка, — рассказали в ГУ МВД по Омской области.

Оказалось, что ради этой пассажирки и был угнан джип. Когда парни были дома без хозяина коттеджа, они нашли под диваном деньги, а в прихожей ключи от машины. Омичи решили произвести впечатление на девушку: они предложили ей съездить в новосибирский зоопарк на дорогой машине.

На парней завели уголовное дело по двум уголовным статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как молодой парень украл с парковки «Волгу». На ней он умудрился проехать под закрытым шлагбаумом. Потом парень посадил в машину школьников. Компания поехала кататься по городу.

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