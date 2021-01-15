В Новосибирске 48-летнюю продавщицу киоска обнаружили мертвой. Это произошло 12 января. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.— В торговом киоске на улице Бориса Богаткова было найдено тело 48-летней женщины без признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти — обморожение, — сообщил КП-Новосибирск источник.Напомним, 14 января на остановке возле психиатрической больницы № 3 очевидцы нашли мертвого мужчину на снегу. Врачам не удалось его реанимировать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он еще дышал»: у новосибирской психиатрической больницы умер мужчинаВрачи не смогли его реанимировать (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru