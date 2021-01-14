В четверг, 14 января, в Новосибирске на остановке возле психиатрической больницы № 3 нашли мертвого мужчину. Об этом сообщил очевидец.— Я проезжал мимо, смотрю: лежит человек. Я развернулся и подъехал. Он дышал. Думаю, может пьяный. Я вызвал скорую, дождался, но было уже поздно, он умер, — рассказал очевидец в группе «Инцидент Новосибирск».Главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова уточнила КП-Новосибирск, что произошло.— Возле остановки в сугробе обнаружили мужчину без признаков жизни, телесных повреждений не было. Его перенесли в машину, начали проводить реанимацию, но без результата. Врачи констатировали смерть, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова.Напомним, ранее в Новосибирске на улице Фрунзе очевидцы нашли мертвую 31-летнюю женщину. Полицейские установили, что ее смерть не носила криминальный характер.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске возле пятиэтажки нашли мертвую женщинуПолиция выясняет причину ее смерти (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru