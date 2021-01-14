В Новосибирске возле пятиэтажного дома № 2 по улице Фрунзе нашли тело погибшей женщины. Случилось это в среду, 13 января.В ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что произошло.— Сообщение от очевидцев поступило в 7:37. На место прибыла оперативная группа Личность погибшей установлена, ей 31 год. По предварительной информации, смерть не носит криминальный характер, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.Напомним, ранее в Ленинском районе Новосибирске нашли мертвым 59-летнего мужчину в его съемной квартире.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске 59-летний мужчина покончил с собой: причину он объяснил в СМСЕго обнаружили мертвым в съемной квартире (подробнее)