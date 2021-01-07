В Первомайском районе Новосибирска 59-летний мужчина покончил с собой. Его мертвым обнаружили в квартире, которую он арендовал 4 января. Трагедия произошла в доме на улице Твардовского.— В телефоне новосибирца была обнаружена переписка, из которой стало понятно, почему он свел счеты с жизнью. В СМС он написал: «Надоело жить, ушла сожительница», — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.В полиции проводят проверку.Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в селе Киик Тогучинского района от обморожения на глазах у своего гражданского мужа умерла 38-летняя женщина. Она была больна ВИЧ и туберкулезом.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСибирячка, больная ВИЧ, умерла от обморожения на глазах у мужа.Ее нашли пьяной в снегу, у нее были обморожены руки и ноги. (подробнее)