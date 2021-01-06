ЧП произошло в селе Киик Тогучинского района: там от обморожения на глазах у своего гражданского мужа скончалась 38-летняя женщина.- Сибирячка была больна ВИЧ и туберкулезом, принимала наркотики, - сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - Когда ее нашли в снегу, у нее были обморожением кисти рук, стопы. На теле были гематомы, на лбу - рваная рана. Сама она была пьяна.Теперь полицейским предстоит разобраться в обстоятельствах ее смерти и выяснить, откуда на теле сибирячки появились ссадины и как она оказалась в снегу.КП-Новосибирск следит за ходом расследования.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru